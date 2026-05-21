В Омской области за неделю вернули в оборот 450 тысяч монет

Во время весенней «Монетной недели» жители региона обменяли мелочь почти на 1,7 млн рублей.

Источник: Om1 Омск

Жители Омской области во время весенней акции «Монетная неделя» вернули в оборот около 450 тысяч монет. Их общая сумма составила почти 1,7 млн рублей, сообщили в Отделении Омск Банка России.

Акция проходила по всей стране с 6 по 18 апреля. Омичи могли без комиссии обменять накопившуюся мелочь в банках и магазинах.

Чаще всего жители региона приносили монеты номиналом 1 и 10 рублей. Рублёвых монет собрали почти 113 тысяч штук, десятирублёвых — около 118 тысяч.

«Мы видим большой интерес к акции у омичей. Так что у жителей региона есть время провести домашнюю ревизию, сразу отсортировать “металлический урожай” и подготовить его к обмену без комиссии. Ведь следующая “Монетная неделя” пройдёт уже осенью», — отметил управляющий Отделением Омск Банка России Владимир Антипов.

В Банке России напоминают, что монеты являются законным платёжным средством. Ими можно расплачиваться в магазинах, на рынках и в общественном транспорте. Чем больше монет остаётся в обороте, тем меньше они лежат без дела в копилках, ящиках и сумках.