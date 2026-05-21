Схема движения автобусов в Комсомольске-на-Амуре изменится в 2026 году

Маршруты общественного транспорта в Комсомольске-на-Амуре скорректируют в 2026 году. Администрация разрабатывает новый документ планирования регулярных перевозок. Прошлый ДПРП приняли в 2021 году, когда транспортная система промышленной столицы Дальнего Востока претерпела существенные изменения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Документ позволяет ввести новые маршруты, изменить их или отменить старые. Также на его основании организуют конкурсы на определение перевозчиков. В рамках прошлого акта местные власти изменили нумерацию и схемы движения некоторых маршрутов. При этом ДПРП не влияет на дисциплину перевозчиков и соблюдение ими графика перевозок.
Срок действия документа — 5 лет. Прошлый приняли в 2021 году, соответственно к июню 2026-го мэрия Города юности должна разработать и принять новый акт.
Администрация Комсомольска-на-Амуре объявила, что в скором времени пройдет публичное обсуждение проекта нового документа. Пока неизвестно, подразумевает ли акт 2026 года существенные корректировки работы общественного транспорта.
Напомним, что в октябре 2021 года в Городе юности прошла реформа общественного транспорта. Многие маршруты изменились, а количество линий движения городских автобусов сократилось с 38 до 24. По мнению местных властей, многие направления были сформированы в конце прошлого века и потеряли свою актуальность.