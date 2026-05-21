Учительница из Норильска потеряла 15 млн из-за мошенников

Прокуратура через суд вернула учительнице из Норильска 2,5 млн из 15 млн, похищенных мошенниками. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Всё началось с телефонного звонка: неизвестный представился помощником судьи и попросил назвать код из смс — якобы для подтверждения личности. Затем в игру вступили «сотрудники Росфинмониторинга» и «правоохранители». Они убедили женщину, что её аккаунт на «Госуслугах» взломан, а на её имя уже пытаются оформить кредиты.
Мошенники объявили о некой «секретной операции», запретили рассказывать о происходящем родным и работникам банка и несколько дней держали учительницу в постоянном стрессе. Под их диктовку женщина сняла личные накопления, взяла кредит на 3 миллиона рублей и перевела деньги на счета злоумышленников. Итог — ущерб 15 миллионов рублей.
Прокуратура подключилась к защите прав потерпевшей в рамках уголовного дела. Удалось установить владельцев счетов, на которые поступила часть похищенного, и подготовить иск о взыскании неосновательного обогащения.
Суд удовлетворил требования — учительнице вернули 2,5 миллиона рублей. Работа по поиску других владельцев счетов продолжается.
