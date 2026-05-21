США начали шантажировать дипломатов из Палестины: причиной стала активность в ООН

Соединенные Штаты пригрозили палестинским дипломатам аннулировать визы, если их представитель не откажется от борьбы за высокий пост в ООН. Речь идет о посте вице-председателя Генеральной Ассамблеи всемирной организации, на который претендует постоянный наблюдатель Палестины Рияд Мансур. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на внутреннюю телеграмму американского госдепартамента.
Администрация президента Дональда Трампа ясно дала понять, что в случае отказа Рияда Мансура снять свою кандидатуру, последуют жесткие меры.
Американские дипломаты в посольстве в Иерусалиме получили указание донести до палестинской стороны, что выдвижение этой кандидатуры, по мнению Вашингтона, разжигает напряженность. Также в телеграмме подчеркивается, что такой шаг палестинцев рискует подорвать мирный план Трампа по сектору Газа.