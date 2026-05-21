В районе Башкирии откроется новый стадион на 500 мест

В селе Толбазы Аургазинского района продолжается строительство стадиона «Аургазы-Арена». Ход строительных работ проверил вице-премьер Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов.
По словам вице-премьера, спортивная арена получается современной и многофункциональной. На его территории разместятся большое футбольное поле с искусственным покрытием, тренировочная площадка для воркаута, круговые и прямые беговые дорожки, площадки для баскетбола, пляжного волейбола, коробка для хоккея с шайбой, а также крытая трибуна на 500 мест.
«Работы идут хорошими темпами. Объект практически завершен и совсем скоро “Аургазы-Арена” откроет свои двери для жителей района», — отметил Руслан Хабибов.
Ранее Башкирия вошла в топ-20 регионов России по развитию спорта за 2025 год, сообщал «Башинформ».