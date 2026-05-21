Власти еще четырех районов Беларуси определились с днями трезвости

МИНСК, 21 мая — Sputnik. Власти двух районов Брестской области, а также два района Гомельской области назначили даты проведения антиалкогольных акций «День трезвости», соответствующие решения райисполкомов опубликованы в четверг на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

Так, в Ганцевичском и Дрогичинском районах Брестской области алкоголь не будут продавать в течение суток 23 мая в связи с проведением торжественных мероприятий «Последний звонок» и 12 июня на выпускные вечера у школьников.

В Петриковском районе Гомельской области пройдут три антиалкогольные акции: с 08:00 23 мая до 08:00 24 мая на «Последний звонок», с 08:00 12 июня до 08:00 13 июня на выпускные вечера и с 08:00 1 сентября до 08:00 2 сентября на «День знаний».

В Добрушском районе продала алкогольных напитков будет ограничена только в дни проведение торжественных линеек, посвященных окончанию учебного года, и на выпускные.

Вместе с тем, есть исключения. Чаще всего эти ограничения не распространяются на продажу алкогольных напитков в объектах общепита на розлив, а также в магазинах для проведения ритуальных обрядов и свадебных торжеств.