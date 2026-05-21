В Челябинске женщина вызвала скорую невидимой «гостье»

В Челябинске фельдшер скорой помощи столкнулась с необычным случаем во время выезда на вызов. Пожилая женщина была уверена, что у неё в квартире находится незнакомка, которой стало плохо. Однако «пациентка» оказалась лишь плодом галлюцинации. Историей поделились в Минздраве Челябинской области.