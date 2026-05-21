В Челябинске женщина вызвала скорую невидимой «гостье»

В Челябинске фельдшер скорой помощи столкнулась с необычным случаем во время выезда на вызов. Пожилая женщина была уверена, что у неё в квартире находится незнакомка, которой стало плохо. Однако «пациентка» оказалась лишь плодом галлюцинации. Историей поделились в Минздраве Челябинской области.

Источник: Pchela.News

По словам фельдшера скорой помощи Алены Молчанович, вызов поступил днём — требовалась помощь женщине 35 лет, причина была неизвестна.

— Приезжаем, поднимаемся, на пороге нас встречает женщина 65 лет. Говорит: «Я увидела девушку, ей стало плохо в подъезде, завела её к себе», — рассказала фельдшер.

Когда медики вошли в квартиру, кроме хозяйки там никого не оказалось. На вопрос, где находится пациентка, женщина указала на коробку с вещами.

— Вот она лежит, — уверенно сказала хозяйка квартиры.

Женщина подробно описывала «гостью»: худую, с длинными волосами до колен. Медики поняли, что речь идёт о галлюцинациях, и решили действовать спокойно, чтобы не напугать пациентку.

— Я сразу поняла, что у женщины галлюцинации. Сказала ей: «Да мы тоже её видим, вон лежит, отдыхает». Предложила ей, пока ждём специалистов, обследовать её. Она согласилась. Измерили давление, сняли кардиограмму, проверили сахар, — поделилась Алена Молчанович.

Во время осмотра сотрудники скорой заметили, что квартира была захламлена, а повсюду стояли флаконы с медицинским спиртом. Женщина долгое время употребляла спирт, что и привело к появлению галлюцинаций.

Позже на место приехала психиатрическая бригада. После беседы женщину увезли на лечение.

— Галлюцинации на фоне алкоголизма могут быть очень реалистичными и пугающими, а последствия — необратимыми, — отметила фельдшер.

— Галлюцинации на фоне алкоголизма могут быть очень реалистичными и пугающими, а последствия — необратимыми, — отметила фельдшер.