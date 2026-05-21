«80% граждан не знают» или «проверьте за 2 минуты»: мошенники придумали новую схему обмана россиян

МВД предупредило о мошенниках, рассылающих сообщения о выплатах от Соцфонда.

Источник: Комсомольская правда

Аферисты рассылают сообщения о якобы положенных выплатах от Социального фонда России. О новой мошеннической схеме россиян предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве привели пример типичного фишингового сообщения. В нем говорится, что якобы Социальный фонд перешел в онлайн, и гражданам предлагают проверить начисления за две минуты. Мошенники утверждают, что многие не знают о положенных им выплатах от 34 500 рублей, и обещают расчет без справок, личных данных и очередей.

В полиции уточнили, что злоумышленники используют логотипы государственных организаций, обещания крупных сумм и формулировки вроде «80% граждан не знают» или «проверьте за 2 минуты». Все это, отметили в МВД, делается для того, чтобы вызвать доверие и заставить человека перейти по ссылке. Дальше пользователя ждет фишинговый сайт, где у него выманивают персональные данные, реквизиты банковских карт или пытаются установить вредоносное программное обеспечение под видом приложения для расчета выплат.

Как писал KP.RU, ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что в конце учебного года мошенники массово атакуют выпускников и их родителей под видом экзаменов и школьных дневников. Злоумышленники звонят ребенку от имени школы или техподдержки дневника и под предлогом восстановления доступа выманивают код из SMS.