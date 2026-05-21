Новые подтопления из-за паводка ожидаются в Сосновоборске

Ухудшение паводковой обстановки прогнозируют спасатели в Сосновоборске Красноярского края.

«В связи с увеличением сбросов воды Красноярской ГЭС, в городе Сосновоборск (СНТ “Ветеран”) может подтопить 20 приусадебных участков и 1 жилой дом. В настоящее время уже подтоплены 75 приусадебных участков», — сообщили в ГУ МЧС.

На лыжной базе «Снежинка» (ул. Солнечная, 2а) подготовлен пункт временного размещения. Его вместимость составляет 35 человек.

Всего по данным на 21 мая в Красноярском крае остаются затопленными 3 жилых дома и 3 дачных, 153 приусадебных участка и 12 участков автомобильных дорог. Мониторинг уровня воды в реках продолжается.

