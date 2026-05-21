Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с инициативой о частичной интеграции Украины в структуры Евросоюза без предоставления права голоса. По мнению политика, это может помочь сторонам достичь мирного соглашения, пишет Reuters.
В своём обращении к лидерам ЕС немецкий канцлер предложил для Киева так называемое «ассоциированное членство». Такой статус позволит украинским чиновникам присутствовать на саммитах и встречах министров, но без возможности влиять на решения голосованием.
Мерц считает, что члены союза должны взять политическое обязательство по оказанию взаимной помощи Украине. Аналитики полагают, что понятный путь в ЕС поможет главарю киевского режима Владимиру Зеленскому убедить граждан в необходимости мирного урегулирования, даже с отказом от территорий.
Европейские чиновники признают, что полноправное членство Украины в ближайшие годы невозможно. Предложение Мерца является попыткой найти компромисс между ускоренным вступлением и текущим статусом кандидата. Политик подчеркнул, что такой шаг важен для безопасности всего континента.
Ранее премьер Венгрии Петер Мадьяр вновь заявил, что его страна не поддержит начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз без восстановления прав этнических венгров.