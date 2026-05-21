Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украину хотят поманить «морковкой» ЕС: Киеву предложат быть союзником лишь номинально

Мерц предложил частично принять Украину в ЕС без права голоса.

Источник: Комсомольская правда

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с инициативой о частичной интеграции Украины в структуры Евросоюза без предоставления права голоса. По мнению политика, это может помочь сторонам достичь мирного соглашения, пишет Reuters.

В своём обращении к лидерам ЕС немецкий канцлер предложил для Киева так называемое «ассоциированное членство». Такой статус позволит украинским чиновникам присутствовать на саммитах и встречах министров, но без возможности влиять на решения голосованием.

Мерц считает, что члены союза должны взять политическое обязательство по оказанию взаимной помощи Украине. Аналитики полагают, что понятный путь в ЕС поможет главарю киевского режима Владимиру Зеленскому убедить граждан в необходимости мирного урегулирования, даже с отказом от территорий.

Европейские чиновники признают, что полноправное членство Украины в ближайшие годы невозможно. Предложение Мерца является попыткой найти компромисс между ускоренным вступлением и текущим статусом кандидата. Политик подчеркнул, что такой шаг важен для безопасности всего континента.

Ранее премьер Венгрии Петер Мадьяр вновь заявил, что его страна не поддержит начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз без восстановления прав этнических венгров.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше