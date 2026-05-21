Более 100 улиц и скверов Перми украсят цветами

Цветами украсят более 100 улиц и скверов Перми, сообщили в департаменте дорог и благоустройства.
Общая площадь зелёных зон превысит 34 тысячи квадратных метров.
Всего в городе высадят около миллиона цветов. Среди них — бархатцы, бегонии, виолы, георгины, петунии. Из декоративно-лиственных — капусту декоративную, колеус, кохию и цинерарию. Ассортимент подбирают с учётом особенностей каждого объекта.
В департаменте пояснили, что подготовка к сезону начинается задолго до весны. Уже в январе заказывают семена, в феврале — посев. Первый этап озеленения завершили к 9 мая. Основная высадка стартовала в середине мая, завершить её планируют ко Дню города.
Уже можно полюбоваться тюльпанами, нарциссами и мускарями. Цветы украшают гостевой маршрут у «Гознака», улицу Оверятскую, бульвар Советской Армии, сквер на Уральской, набережные Камы и другие локации. В планах — озеленение сада на Северной дамбе, сквера у гостиницы «Урал», бульвара по Дружбы.
Напомним, в центре Перми в Александровском сквере появится паровой фонтан с имитацией рыб.