В Хабаровске в парке Муравьёва-Амурского прозвучат хоры со всего края

В Хабаровске в воскресенье, 24 мая, в краевом парке им. Н. Н. Муравьёва-Амурского пройдёт десятый юбилейный Марафон хоров «Майский вальс», — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Событие приурочено к Году единства народов России и 88-летию со дня образования Хабаровского края. В этом году на одной площадке соберутся 20 любительских и народных хоровых коллективов региона.
Как отмечают организаторы, за десять лет марафон стал устойчивой культурной традицией и символом единения поколений. В программе юбилейного концерта прозвучат песни военных лет, современные патриотические композиции и произведения о любви к Родине и Хабаровскому краю.
«Десять лет — это целая история. Наш Марафон хоров “Майский вальс” начинался как небольшой праздник, а сегодня объединяет 20 коллективов — от детско-юношеских до хоров ветеранов. Песня, особенно фронтовая и патриотическая, продолжает сближать людей. Мы гордимся, что наш парк становится местом, где звучат искренние голоса Хабаровского края», — отметила менеджер культурно-досуговой деятельности Хабаровского краевого парка Алёна Пушкарёва.
К участию присоединились народные и ветеранские хоры, вокальные ансамбли и группы из разных районов края: «Журавка», «Песенные узоры», «Зарянка», «Хабаровские вишни», «Память сердца», «Синий май», «Россияночка», «Поющий родник», «Ромашка», «Берегиня» и другие коллективы.
Организаторы подчёркивают, что проект помогает сохранять и развивать хоровое искусство, укрепляет связи между поколениями и играет важную роль в патриотическом воспитании молодёжи.
Марафон стартует 24 мая в 13:00 на летней эстраде «Ракушка» в парке им. Н. Н. Муравьёва-Амурского.