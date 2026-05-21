Коллаген, салаты, чипсы: ученые предложили способы переработки медуз в продукты

Первыми дегустаторами салата из медуз вида Rhizostorma pulmo стали члены регионального научно-промыслового совета по рыболовству. Медузы содержат ценные для человеческого организма аминокислоты. Кроме того, в них есть железо, цинк, марганец, натрий, калий, кальций, магний, селен и другие элементы. А еще в них имеются биологически активные вещества — гликозамингликаны (гиалуроновая кислота, хондроитинсульфаты, гепарансульфат), а также коллаген и эластин.