Коллективы Хабаровского края выступят на марафоне хоров «Майский вальс-2026»

В Хабаровском краевом парке имени Н. Н. Муравьева-Амурского на летней эстраде «Ракушка» пройдет марафон хоров «Майский вальс». Мероприятие, приуроченное к Году единства народов России, а также к 88-летию со дня образования региона, стартует 24 мая в 13:00, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Вокалисты исполнят произведения как в народном стиле, так и в современных жанрах. Программу дополнят поэтические вставки и хореографические постановки. Кроме того, традиционное ежегодное мероприятие дополнит вкусная кухня. Так, осетинские пироги предложит предприятие «Ирон Кабис». На марафоне можно будет отведать и грузинские домашние пироги от компании «Пироги с историей».
Напомним, ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о еще одном мероприятии, приуроченном к Году единства народов России. В арт-комплексе «Последний император» также 24 мая пройдет Фестиваль дружбы народов «Одна история — один город».