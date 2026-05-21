Землю у реки Воронеж забрали у собственника из-за перекрытого берега

В Рамонском районе участок земли у реки Воронеж через суд вернут в государственную собственность, а проход к воде снова станет свободным для всех. Апелляционная инстанция подтвердила, что землю прибрежной полосы продали в частные руки незаконно, поэтому владельцу придется снести забор и постройки, преграждавшие путь к реке. Решение уже вступило в силу. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 20 мая.