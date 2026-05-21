Атомный ледокол повезет школьников на Северный полюс

Сегодня, 21 мая, отмечается Всемирный день полярника. Как раз сейчас в городе стартовал научно-просветительский проект «Ледокол знаний». Он направлен на популяризацию естественно-научных дисциплин и технологий атомной отрасли, а также на поддержку талантливых и одаренных детей. Экспедиция «Ледокол знаний» в 2026 году пройдет в седьмой раз.
До 24 мая ученики школ, техникумов, колледжей и профессиональных лицеев, в возрасте 14−16 лет могут подать свои заявки на участие в экспедиции. А уже 27 августа победители отправятся на атомном ледоколе к Северному полюсу. «Вечерняя Москва» поговорила с капитаном головного универсального атомного ледокола Василием Губкиным, который возглавит караван в этой экспедиции.
— Каково быть капитаном атомного ледокола?
— Быть капитаном атомохода — значит быть лидером, не бояться ответственности и уметь принимать решения в самых сложных ситуациях. При проводке каравана я отвечаю за безопасность не только своего ледокола, но и каждого судна, которое идет за нами.
— Вам часто приходится бывать в экспедициях? Насколько это сложно?
— Находиться в экспедициях — это очень интересно и познавательно. Такая работа расширяет кругозор и позволяет по-настоящему осознать богатство нашей страны. Да, климат суровый, и дом далеко, но чувство причастности к большому делу перевешивает все неудобства.
— Как вы относитесь к северу, айсбергам и льдам?
— Для меня это стихия, близкая по духу: сложная и непредсказуемая. За годы работы я научился ее понимать, читать и уважать. Север не прощает ошибок, закаляет характер, но именно в этом его величие.
— Насколько сложно быть капитаном атомохода?
— Да, я потомственный моряк. Быть капитаном — это призвание. С детства перед глазами у меня был яркий пример — мой отец, капитан дальнего плавания. Главное в этой профессии — уметь принимать решения и нести за них полную ответственность.
— Есть ли у Вас любимая книга?
Моя любимая книга — роман Вениамина Каверина «Два капитана». Она о верности, мужестве и стремлении к цели — темах, которые очень близки каждому моряку.
— Правда ли, что айсберги бывают цветными? С какими мифами Вам приходится сталкиваться, когда с Вами говорят люди, не видевшие север?
— Да, я лично видел айсберги белые, синие, зеленые и даже черные — они бывают разными. А вот самый распространенный миф, с которым приходится сталкиваться, — это представление о белых медведях как о безобидных, почти как в мультфильме про Умку. На самом деле это крайне опасные хищники. Они обитают в сложнейшей стихии, и выжить в которой может далеко не каждый.