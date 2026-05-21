МегаФон ускорил мобильный интернет в Подмосковье

Инженеры МегаФона построили и модернизировали базовые станции в 12 округах Московской области. Теперь мобильный интернет на средней скорости 100 Мбит/с доступен жителям ближнего Подмосковья и городских округов на границе с соседними областями.
Работы затронули округа Зарайск, Егорьевск, Шатура, Орехово-Зуево, Шаховская, Руза и Сергиев Посад, а также Одинцово, Королев, Домодедово, Солнечногорск и Балашиха. Специалисты оператора построили телеком-оборудование в городах, поселках, деревнях и СНТ. Инженеры добавили диапазоны в сети LTE на действующих площадках и запустили новые базовые станции в местах с растущим объемом трафика.
Оператор расширил покрытие не только рядом с жилыми кварталами, но и вблизи местных больниц и поликлиник, администраций и парков, общественных пространств и других точек притяжения жителей.
Стабильный сигнал позволит абонентам с большим комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами, а также работать и учиться удаленно.
По словам директора московского отделения компании «МегаФон» Виктора Югая, с приходом теплой погоды часть цифровой активности закономерно смещается из Москвы в Подмосковье: жители столицы чаще уезжают на дачи, в санатории и на базы отдыха, а вместе с ними растет нагрузка на сеть. «Нам важно обеспечить связью как городские центры, так и небольшие населенные пункты, чтобы абоненты в любой точке региона смогли оставаться на связи и пользоваться любимыми сервисами», — отметил Виктор Югай.