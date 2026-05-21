МегаФон ускорил мобильный интернет в Подмосковье

По словам директора московского отделения компании «МегаФон» Виктора Югая, с приходом теплой погоды часть цифровой активности закономерно смещается из Москвы в Подмосковье: жители столицы чаще уезжают на дачи, в санатории и на базы отдыха, а вместе с ними растет нагрузка на сеть. «Нам важно обеспечить связью как городские центры, так и небольшие населенные пункты, чтобы абоненты в любой точке региона смогли оставаться на связи и пользоваться любимыми сервисами», — отметил Виктор Югай.