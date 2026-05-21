Предпринимателю из ЕАО вернули 737 тысяч рублей после вмешательства прокуратуры

В Еврейской автономной области предпринимателю вернули более 700 тысяч рублей незаконно взысканных таможенных платежей. Нарушения выявила Дальневосточная транспортная прокуратура. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в надзорном ведомстве, при рассмотрении жалобы импортёра рулонной стали выяснилось, что должностные лица Дальневосточной электронной таможни допустили нарушения. Инспектор усомнился в достоверности заявленной стоимости ввезённой из Китая продукции и принял решение о корректировке ценовых показателей. Это повлекло доначисление таможенных платежей в размере 737 тысяч рублей.
При этом таможенник не учёл представленные декларантом документы о порядке и формах расчёта за поставленный товар, условиях сделки и перевозки груза. Для защиты прав предпринимателя заместитель Дальневосточного транспортного прокурора внёс начальнику таможенного органа представление.
После вмешательства прокуратуры излишне уплаченные денежные средства возвращены участнику внешнеэкономической деятельности в полном объёме.
