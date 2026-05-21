Предпринимателю из ЕАО вернули 737 тысяч рублей после вмешательства прокуратуры

Как сообщили в надзорном ведомстве, при рассмотрении жалобы импортёра рулонной стали выяснилось, что должностные лица Дальневосточной электронной таможни допустили нарушения. Инспектор усомнился в достоверности заявленной стоимости ввезённой из Китая продукции и принял решение о корректировке ценовых показателей. Это повлекло доначисление таможенных платежей в размере 737 тысяч рублей.