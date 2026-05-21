Рубио выразил поддержку правительству Боливии: США предупредили критиков власти

Вашингтон заявил о твердой поддержке действующего руководства Боливии и пообещал не дать свергнуть его незаконным путем. С таким заявлением выступил американский госсекретарь Марко Рубио.
«Не должно быть никаких сомнений: Соединенные Штаты всецело поддерживают законное конституционное правительство Боливии. Мы не позволим преступникам и наркоторговцам свергать демократически избранных лидеров в нашем полушарии», — написал политик в соцсети X.
Тем временем президент Боливии Родриго Пас объявил о создании специального совета по экономическим и социальным вопросам. Это решение было принято на фоне протестов, чтобы снизить напряженность в обществе. Также боливийский лидер сообщил о планах провести реорганизацию кабинета министров.
В Боливии уже несколько недель не прекращаются антиправительственные выступления, люди перекрывают дороги в разных регионах страны. Местные власти возлагают всю ответственность за перебои со снабжением и беспорядки на сторонников бывшего президента Эво Моралеса. В минувшее воскресенье, 18 мая, в фактической столице Ла-Пасе произошли столкновения, в ходе которых полиция задержала около ста человек.