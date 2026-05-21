Три рейса задержали и один отменили в аэропорту Нижнего Новгорода 21 мая

Рейс Нижний Новгород — Москва, запланированный на 09:40, отменили 21 мая. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта имени Чкалова.
Напомним, в ночь на четверг в столице Приволжья ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Днем ранее в городе объявляли аналогичные меры безопасности.
По данным онлайн-табло воздушной гавани, к 09:00 известно о задержке трех рейсов — в Екатеринбург, Санкт-Петербург и Анталью. Авиалайнеры вылетят из Нижнего Новгорода с опозданием на один — три часа.
Изменения затронули и рейсы на прилет. Пять самолетов прибудут в столицу ПФО позже запланированного. Речь идет о бортах из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Антальи. Рейс Москва — Нижний Новгород и вовсе отменили: воздушное судно должно было приземлиться в аэропорту имени Чкалова еще в 08:30.