В России утвердили новый ГОСТ для унитазов, раковин и биде

Для унитазов в ГОСТе прописали ключевые размеры и допустимые отклонения. Наружный диаметр сливного патрубка должен составлять 102 мм с возможной разницей в 5 мм. Расстояние между центрами отверстий для крепления сиденья — 155 мм, отклонение допускается в пределах 10 мм. Высота от чистового пола до борта — от 380 до 420 мм, у детских моделей — от 325 до 345 мм. Форму сантехники стандарт не регулирует, а неуказанные параметры производитель определяет самостоятельно.