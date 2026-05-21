200 груш и 800 яблонь планируют высадить в красноярском Татышев-парке

Озеленители за месяц планируют высадить в яблоневом саду Татышев-парка 200 молодых груш и 800 яблонь. Работы начались в первых числах мая, и к настоящему моменту специалисты уже высадили 400 саженцев. Для обновления и поддержания сада в оптимальном состоянии ежегодно высаживают 1000 деревьев. Эта норма остается неизменной уже третий сезон. В этом году сад пополнится грушами сортов «кафедральная», «лада», «радужная» и яблонями: «антей», «богатырь», «алтайское румяное», «юнга», «заветное», «феникс алтайский». Сейчас в саду насчитывается более 12 000 яблонь, отличающихся высокой зимостойкостью. Горожан просят бережно относиться к деревьям, так как сад является одной из главных природных достопримечательностей Татышев-парка.