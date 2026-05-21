Нижегородцам напомнили правила поведения при атаке БПЛА

Представители городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям рекомендуют при виде беспилотника немедленно покидать опасную область и информировать о ситуации по номеру 112.
Категорически запрещается оставаться в зоне прямой видимости БПЛА, пытаться его уничтожить, а также использовать мобильные телефоны вблизи. В случае падения дрона категорически запрещено приближаться к нему и прикасаться.
Многие нижегородцы не знают, где можно укрыться в случае атакеи БПЛА, сообщили в NN.RU. Специалисты порекомендовали нижегородцам для защиты от возможных последствий взрыва БПЛА укрываться в помещениях, расположенных ниже уровня земли. К таким местам относятся подвалы, цокольные этажи зданий, гаражи, подземные переходы, погреба и подполья.
Информацию о ближайшем бомбоубежище или ином укрытии жильцы должны получить от своих управляющих компаний.