Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцам напомнили правила поведения при атаке БПЛА

Выяснилось, что местные жители не знают, где прятаться в случае атаки вражеских беспилотников.

Нижегородцам напомнили правила поведения и места, где можно найти безопасное укрытие в случае атаки БПЛА об это сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Представители городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям рекомендуют при виде беспилотника немедленно покидать опасную область и информировать о ситуации по номеру 112.

Категорически запрещается оставаться в зоне прямой видимости БПЛА, пытаться его уничтожить, а также использовать мобильные телефоны вблизи. В случае падения дрона категорически запрещено приближаться к нему и прикасаться.

Многие нижегородцы не знают, где можно укрыться в случае атакеи БПЛА, сообщили в NN.RU. Специалисты порекомендовали нижегородцам для защиты от возможных последствий взрыва БПЛА укрываться в помещениях, расположенных ниже уровня земли. К таким местам относятся подвалы, цокольные этажи зданий, гаражи, подземные переходы, погреба и подполья.

Информацию о ближайшем бомбоубежище или ином укрытии жильцы должны получить от своих управляющих компаний.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше