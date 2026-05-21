Медики доверили пациенту перевозку опасной крови

Медицинский центр «Инвитро-Юг» наказали за безалаберность. Его специалисты доверили перевозку опасной крови пациенту.
Врачи заподозрили у обратившегося к ним человека бруцеллёз. Кровь, которую взяли у него на анализ, могла быть заразной. Тем не менее в медучреждении нарушили правила транспортировки патогенных биологических агентов (ПБА) I-IV групп.
О ситуации стало известно специалистам волгоградского управления Роспотребрадзора (РПН). Ведомство возбудило дело об административном правонарушении. Суд принял его сторону и оштрафовал коммерческую организацию.
Размер штрафа в сообщении пресс-службы РПН не называется, однако известно, что ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ предусматривает в качестве наказания за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения для юрлиц сумму от 10 до 20 тысяч рублей.
