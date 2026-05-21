Российскую стримершу Акулич внесли в базу сайта «Миротворец»

Российская Twitch-стримерша Анна Чернюк, известная под псевдонимом Акулич, внесена в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные ресурса.
Персональные данные стримерши появились в базе 20 мая. На Украине Чернюк обвиняет в пропаганде и поддержке специальной военной операции (СВО).
Накануне KP.RU писал, что в «Миротворец» был внесен российский блогер и Twitch-стример Максим Шабанов (псевдоним Stint). Персональные данные стримера появились в базе 19 мая. В качестве причин указаны «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также «соучастие в преступлениях против Украины».
Сайт «Миротворец» публикует персональные данные граждан, называя их «изменниками родины». На ресурсе не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.