Люди с хроническим заболеваниями в жару находятся в группе риска

В жаркую погоду особенно уязвимы люди с хроническими заболеваниями, подчеркнула врач-кардиолог Анна Маховикова Клиники высоких медицинских технологий им. Пирогова СПбГУ на пресс-конференции ТАСС. Она отметила, что сердечно-сосудистые заболевания теперь встречаются у людей любого возраста.
Это значит, что ранняя диагностика и профилактика становятся актуальными для всех. Пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями, особенно уязвимы. Любое хроническое состояние влияет на работу сердечно-сосудистой системы, объяснила Маховикова.
Врач также отметила, что офисные работники подвержены риску из-за малоподвижного образа жизни, стресса и недостатка физической активности. Маховикова рекомендовала молодым людям проходить обследования для оценки индивидуальных рисков. Важно учитывать наследственность, артериальное давление, а также обращать внимание на свое самочувствие. Тревожность и стресс также могут способствовать развитию сердечно-сосудистых проблем.
Виталий Голдобин, заведующий кафедрой неврологии СЗГМУ им. Мечникова, добавил, что граница между группами риска размыта. Помимо малоподвижного образа жизни, важным фактором риска является индекс массы тела. Люди, склонные к ожирению, находятся в большей опасности развития сердечно-сосудистых заболеваний.
