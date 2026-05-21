В Хабаровском крае регистраторов поликлиник отправят повышать квалификацию

«В Хабаровском крае постоянно совершенствуется работа специалистов регистратур, так как это первое звено, с которым сталкивается каждый посетитель поликлиники и больницы. Именно от профессионализма, доброжелательности и оперативности её сотрудников во многом зависит настроение пациента и его общее впечатление от визита в медучреждение. Уже в следующем месяце специальный тренинг пройдут более 200 регистраторов поликлиник нашего региона который повысит их компетенции», — говорится в сообщении.