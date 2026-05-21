В Хабаровском крае регистраторов поликлиник отправят повышать квалификацию

Чтобы визит в поликлинику начинался с хорошего впечатления, в Хабаровском крае решили улучшить работу регистраторов. Ведь именно они первыми встречают посетителей. В следующем месяце более 200 сотрудников регистратур пройдут специальное обучение, чтобы стать профессиональнее и вежливее. Это часть большого национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«В Хабаровском крае постоянно совершенствуется работа специалистов регистратур, так как это первое звено, с которым сталкивается каждый посетитель поликлиники и больницы. Именно от профессионализма, доброжелательности и оперативности её сотрудников во многом зависит настроение пациента и его общее впечатление от визита в медучреждение. Уже в следующем месяце специальный тренинг пройдут более 200 регистраторов поликлиник нашего региона который повысит их компетенции», — говорится в сообщении.
Организаторами масштабного обучения выступили ведущие эксперты страховой компании «СОГАЗ-Мед», которые собрали и адаптировали лучшие практики взаимодействия, применяемые в передовых клиниках России. Например, в программу вошли: вопросы формирования пациентоориентированности, отработка психологических приемов разрешения конфликтных ситуаций, профилактика профессионального выгорания, стандарты эффективного общения.
«После прохождения тренинга сотрудники регистратур смогут быстрее и внимательнее отвечать на вопросы посетителей, создавать дружелюбную атмосферу с первых минут визита пациента, минимизировать очереди и делать процесс записи максимально удобным. Уверены, что такое обучение — прямой вклад в здоровье и спокойствие жителей края. Мы понимаем важность и стремимся, чтобы каждый визит в медицинское учреждение был не только полезным, но и комфортным», — подчеркнули в краевом Минздраве.
В ведомстве добавили, что для повышения эффективности работы в медорганизации внедряются и бережливые технологии. Спецпроекты Регионального центра компетенций при минэкономразвития края реализуются в сфере здравоохранения по президентскому нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
«Реализуя проекты с применением бережливых технологий в медучреждениях Хабаровского края удается не только оптимизировать работу врачей, но и облегчить труд администраторов регистратуры, снижая нагрузку и повышая качество общения с пациентами», — рассказала заместитель директора Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Светлана Житихина.
Свою эффективность проект уже доказал в Городской поликлинике № 15, где медицинскую помощь получают почти 22 тыс. человек. Благодаря внедрению системного подхода к работе с пациентами, находящихся на диспансерном наблюдении, врачам больше не нужно в ручном режиме отслеживать даты назначений следующих визитов. Все автоматически рассчитывается в соответствующем электронном журнале. Об этом и подсказывает медицинская информационная система «Барс», в которой своевременно загорается визуальный индикатор, свидетельствующий о наступлении срока прохождения очередного наблюдения.
«Благодаря внедренным методикам работы с цифровыми пространствами нам удалось за три месяца повысить показатель диспансерного динамического наблюдения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями до 119%. Помогли систематические оповещения граждан о необходимости медицинского осмотра для контроля состояния здоровья, оценки эффективности лечения и раннего выявления факторов риска», — поделилась главный врач Городской поликлиники № 15 Ольга Золотарева.
Напомним, программы бережливых технологий масштабируются в девяти поликлиниках и больницах нашего края, а с текущего года проект «Производительность труда» запустят еще в пяти: районной больнице района имени Лазо, к-диагностическом центре, стоматологической поликлиники № 18, детской стоматологической поликлиники № 22 и городской поликлинике Железнодорожного района.