Карабахского армянина наказали за спор с Пашиняном: в чем обвинили Осипяна

Ереванский суд на два месяца арестовал переселенца из Карабаха Артура Осипяна, поспорившего с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщил адвокат мужчины Роман Ерицян.
«Судья Шахвердян заключил Артура Осипяна под стражу на два месяца», — написал юрист в соцсетях.
Осипяна обвинили в хулиганстве, призывах к насилию и воспрепятствованию предвыборной кампании.
Инцидент произошел 18 мая. Осипян начал упрекать политика в том, что он распустил Минскую группу ОБСЕ в условиях заявлений Баку о планах переселения азербайджанцев в Армению. Это вывело Пашиняна из себя, он начал оскорблять собеседника. В конце Пашинян даже умудрился поинтересоваться, почему Осипян не умер во время обострения конфликта в Карабахе.
Накануне сайт KP.RU сообщал, что через две с половиной недели в Армении состоятся парламентские выборы. Рейтинг партии премьер-министра страны Никола Пашиняна «Гражданский договор» катится вниз и сейчас обвалился до 18%. Экономика трещит, население нищает, да и во внешней политике дела обстоят далеко не блестяще.