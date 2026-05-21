Спроектированы тихие винты с повышенной тягой для БПЛА

САМАРА, 21 мая. /ТАСС/. Ученые Самарского университета имени Королева с помощью нейросети разработали конструкцию винтов беспилотных летательных аппаратов с пониженным уровнем шума. Новая методология проектирования воздушных винтов также повысит энергоэффективность дронов, сообщили в пресс-службе университета.
«Ученые Самарского университета имени Королева спроектировали и испытали малошумный воздушный винт для дронов, производящий в полете в два раза меньше шума, чем аналогичные винты серийного производства. Благодаря точной оптимизации конструкции винта ученым удалось не только снизить шум, но и увеличить при этом тягу. Спроектировать инновационную разработку ученым помог искусственный интеллект в виде специально обученной нейронной сети», — говорится в сообщении.
По информации вуза, современные стратегии снижения шума винтов опираются в основном на изменение формы законцовок лопастей. Но создание таких элементов увеличивает геометрическую сложность и стоимость производства, давая при этом незначительный прирост общей энергоэффективности — около 1−3% по сравнению с традиционными конструкциями воздушных винтов. Ученые Самарского университета разработали универсальную методологию проектирования геометрии воздушных винтов с использованием нейросети, обученной на базе данных аэродинамических характеристик профилей. Работа выполнена на базе исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта второй волны «Интеллектуальная мобильность многофункциональных БАС» в Самарском университете.
«По мере роста потребности в более высокой тяге дрона возникает задача получить оптимальный баланс между тягой, энергоэффективностью и шумом. Наша научная группа разработала инновационный двухлопастной воздушный винт для малых БПЛА, оптимально смоделированный по энергоэффективности и шумовым характеристикам. Испытания экспериментального образца винта показали увеличение тяги на 15,9% и снижение производимого шума на 6 дБ, то есть практически в два раза по сравнению с уровнем шума от стандартного двухлопастного винта аналогичного размера», — рассказал доцент кафедры конструкции и проектирования летательных аппаратов Самарского университета Евгений Куркин.
Ученый пояснил, что актуальность вопроса растет с развитием гражданских беспилотников, которых в будущем будет становиться в городах все больше. Шум винта, помимо дискомфорта для людей, также рассеивает энергию в движительной системе, что снижает общую эффективность аппарата. Снижение шума, напротив, приведет к повышению энергоэффективности и созданию нужной тяги при меньшем потреблении энергии.
Научная статья с результатами исследования принята к публикации в рамках международной конференции в области сенсорных систем и интернета вещей — ACM SenSys (ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems), которая проходила с 11 по 14 мая 2026 года во Франции.