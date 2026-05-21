В Калининграде нашли подрядчика для ремонта покрытия на Высоком мосту. Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.
Заявки на торги подали три компании. Победителем признали ООО «Евросервис». Организация снизила начальную цену на 155 тысяч рублей — до шести миллионов.
Подрядчику предстоит снять старое покрытие и уложить новое из асфальтобетона. Работы необходимо выполнить в течение 24 дней с даты заключения контракта.
По данным ЕГРЮЛ, директором и учредителем ООО «Евросервис» является Арам Арамян. Основной вид деятельности компании — строительство автомобильных дорог.
Высокий мост в Калининграде реконструировали в 2018 году. Контракт на сумму 928 миллионов рублей заключали с ЗАО «АБЗ-Дорстрой». Фактически компания построила новый путепровод на месте старого.
В 2023 году на Высоком мосту в Калининграде смонтировали архитектурную подсветку. Работы выполнила компания «Вершина» из Москвы. С организацией заключили контракт на капремонт наружного освещения и обустройства архитектурной подсветки на Высоком и Юбилейном мостах. Общая стоимость работ составила 36,4 миллиона рублей.