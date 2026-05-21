В нижегородском аэропорту задерживаются рейсы из-за ограничения полетов

Утренний рейс до Москвы полностью отменили, остальные направления вылетают с опозданием.

В нижегородском аэропорту имени Чкалова действуют временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. Из-за особого режима воздушная гавань временно приостановила прием и отправку самолетов, сообщили в пресс-службе аэропорта.

На текущий момент в Нижнем Новгороде задерживаются регулярные рейсы в Санкт-Петербург, Екатеринбург, а также два борта в Анталью. Кроме того, утренний вылет в Шереметьево, запланированный на 09:40, полностью отменили.

В терминале с застрявшими пассажирами работают представители авиакомпаний. Людям выдают воду и питание, в самом здании открыли питьевые фонтанчики. Тех, кто еще только собирается в дорогу, просят проверять онлайн-табло и сайты перевозчиков перед выездом в аэропорт.