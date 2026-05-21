В Калининграде в 2026 году планируют отремонтировать 550 объектов улично-дорожной сети

Программа развития дорожно-транспортного комплекса Калининграда на 2026 год предусматривает ремонт 550 объектов улично-дорожной сети. Об этом рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».
«По программе развития дорожно-транспортного комплекса в городе Калининграде на 2026 год в план включено 550 объектов улично-дорожной сети. Это включает в себя ремонт аварийных участков дорожного покрытия, подсыпку и профилирование дороги, подсыпку инертными материалами, перекладку брусчатого покрытия, понижение и ремонт бортовых камней, ремонт аварийных участков тротуаров, строительство новых тротуаров. Всё это можно видеть в нашем публичном документе, который называется “Программа развития дорожно-транспортного комплекса города Калининграда”. Ну и, конечно, весь город Калининград в течение летнего периода будет большой одной строительной площадкой», — отметила сити-менеджер.
Она также пообещала «приносить минимальное количество неудобств» жителям областного центра и «максимально быстро выполнять работы».
«Бывает так, что подрядная организация взяла (условно) 10 участков ремонта тротуаров. Это не означает, что работы начнутся на всех десяти объектах. Это означает, что будет сделан один объект, потом мы зайдём на второй и так далее, потому что раскопать все десять — это создать коллапс. Планы у нас очень амбициозные, мы постараемся выполнить ремонтные работы в текущем году», — добавила Елена Дятлова.