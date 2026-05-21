Филиал Третьяковской галереи в Калининграде признали музеем года

Победу присудили в национальной премии имени Дмитрия Лихачёва.

Источник: Клопс.ru

Калининградский филиал Третьяковской галереи победил в Национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Лихачёва. Об этом губернатор региона Алексей Беспрозванных написал в своём телеграм-канале.

«Друзья, прислали новость из Москвы. Калининградский филиал Третьяковской галереи стал музеем года! Победил в Национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачёва. Это очень круто, пожалуй, высшая музейная награда страны. Обогнали знаменитый Петергоф. Поздравляю весь коллектив нашей Третьяковки. Заслуженная победа!» — рассказал глава области.

Детский музей «Море возможностей» в калининградской Третьяковке перевели на экскурсионный формат — интерактивные экспонаты не выдержали напора юных исследователей.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
