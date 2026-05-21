В Красноярске участники кадровой программы «Сибирский характер» завершают обучение

Уже прошла защита групповых проектов. Над ними ветераны СВО работали со своими наставниками и кураторами несколько месяцев. У всех проектов — социальная или патриотическая направленность. Всё то, что сами ветераны посчитали проблемными темами, нуждающимися в новых идеях. Все проекты получили одобрение и готовы к реализации, а участники краевой кадровой программы — к государственной и муниципальной службе. Программа была очень насыщенной. Нам не давали расслабляться, мы работали с 8 до 23. Всё новое, всё интересное. Даже сложно что-то выделить«, — поделился участник “Сибирского характера” Анатолий Миронов, который работал над проектом “Единое окно. Подготовка функциональных требований к техническому заданию для цифровой трансформации сервиса оказания услуг для ветеранов СВО”. Во время образовательного курса участники осваивали механизмы госуправления и бюджетирования, знакомились с успешными практиками муниципалитетов и крупных учреждений, тренировали ораторское мастерство. Видно, что ребята вложили в свои инициативы знания, время, личный опыт, а главное — желание быть полезными людям. Речь о сохранении памяти о бойцах и их подвигах, о цифровизации мер поддержки участников СВО и их семей, о патриотическом воспитании, об улучшении экологии. Многие идеи проработаны не как ответ на учебные задания, а как готовые решения, которые можно применять уже сейчас. Поручил министрам помочь воплотить лучшие предложения на практике, — подчеркнул глава региона Михаил Котюков. В программе “Сибирский характер” приняли участие 60 ветеранов СВО, 18 из них уже получили кадровые назначения. Но главный смысл программы в том, чтобы возвращающиеся участники СВО чувствовали свою важность, востребованность и служили настоящим примером для молодёжи.