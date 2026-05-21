Минниханов поздравил с Днем принятия ислама Волжской Булгарией

Источник: Комсомольская правда

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики с поздравлением в честь Дня официального принятия ислама Волжской Булгарией. Соответствующий пост появился в его МАКС-канале.

Минниханов подчеркнул важность этой исторической даты и пожелал всем мусульманам благословенного праздника.

Напомним, В 922 году в Волжской Булгарии, которая занимала территории современного Татарстана, западной части Башкортостана и некоторых областей Самарской, Ульяновской и Пензенской областей, ислам был официально признан государственной религией. Это произошло во время правления эльтебера (князя) Алмуша, жившего в X веке.

