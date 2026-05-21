Минниханов поздравил с Днем принятия ислама Волжской Булгарией

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики с поздравлением в честь Дня официального принятия ислама Волжской Булгарией. Соответствующий пост появился в его МАКС-канале.
Минниханов подчеркнул важность этой исторической даты и пожелал всем мусульманам благословенного праздника.
Напомним, В 922 году в Волжской Булгарии, которая занимала территории современного Татарстана, западной части Башкортостана и некоторых областей Самарской, Ульяновской и Пензенской областей, ислам был официально признан государственной религией. Это произошло во время правления эльтебера (князя) Алмуша, жившего в X веке.
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.