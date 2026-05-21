Предприниматели используют возможности национальной гарантийной системы

С начала 2026 года в Пермском крае количество малых и средних предприятий, воспользовавшихся господдержкой участников Национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой является Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, выросло на 18 процентов, сообщили «РГ» в пресс-службе отечественного института развития МСП. Объем привлеченного бизнесом региона финансирования достиг 3,12 миллиарда рублей.
Более 16 процентов от всего предоставленного финансирования предприятия получили при помощи зонтичных поручительств Корпорации МСП. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество фирм, которые смогли воспользоваться финансовой поддержкой под такие поручительства, выросло в 2,6 раза. Это свидетельствует об эффективности инструмента и востребованности у предпринимателей. Особенность этого способа финансирования бизнеса заключается в том, что он позволяет привлекать заемные средства на развитие дела, когда собственной залоговой массы не хватает или ее вообще нет.
По данным Корпорации МСП, наибольший объем финансирования в рамках НГС привлекли малые и средние предприятия края в сфере инфраструктурного строительства — 1,34 миллиарда рублей, обрабатывающего производства — 569,2 миллиона, реализации товаров и продукции — 484,3 миллиона, научно-технической деятельности — 181,5, здравоохранения и социального кластера — 160,5 миллиона рублей.
В качестве примера пресс-служба привела компанию «РОСТ ИНТЕК». Предприятие привлекло 150 миллионов рублей в МСП Банке под зонтичное поручительство Корпорации МСП на сумму 75 миллионов. Заемные деньги помогут ускорить реализацию новых проектов, развить технологическую базу и повысить качество услуг. Предприятие специализируется на внедрении автоматизированных цифровых систем управления, контроля, диспетчеризации. Основными заказчиками являются крупные энергетические и промышленные холдинги. С 2003 года компания реализовала свыше 1350 проектов в 60 регионах страны.