Предприниматели используют возможности национальной гарантийной системы

Более 16 процентов от всего предоставленного финансирования предприятия получили при помощи зонтичных поручительств Корпорации МСП. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество фирм, которые смогли воспользоваться финансовой поддержкой под такие поручительства, выросло в 2,6 раза. Это свидетельствует об эффективности инструмента и востребованности у предпринимателей. Особенность этого способа финансирования бизнеса заключается в том, что он позволяет привлекать заемные средства на развитие дела, когда собственной залоговой массы не хватает или ее вообще нет.