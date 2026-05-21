Как бизнесу не попасть на удочку мошенников в цифровую эпоху

Показательный пример из практики. Между сторонами был согласован договор поставки и договор поручительства за поставщика — все через мессенджер. Покупатель перевел деньги поставщику, но товара так и не увидел. Выяснилось, что поставщик — компания‑ «пустышка», без активов, а «поручитель» заявил, что подпись поддельная. Договор поручительства существовал только в виде переписки в мессенджере, по которой невозможно достоверно установить личность отправителя. В итоге предприниматель остался без товара, без денег и с очень слабой доказательственной базой для суда.