Как бизнесу не попасть на удочку мошенников в цифровую эпоху

Сегодня бизнес все чаще становится жертвой мошенников именно там, где, казалось бы, удобно и быстро общаться — в электронной переписке и мессенджерах. Мы привыкли, что договор можно обсудить в почте, согласовать в чате и подтвердить смайликом. Для мошенников это идеальная среда. И, к сожалению, тенденция последнего времени печальна.
Показательный пример из практики. Между сторонами был согласован договор поставки и договор поручительства за поставщика — все через мессенджер. Покупатель перевел деньги поставщику, но товара так и не увидел. Выяснилось, что поставщик — компания‑ «пустышка», без активов, а «поручитель» заявил, что подпись поддельная. Договор поручительства существовал только в виде переписки в мессенджере, по которой невозможно достоверно установить личность отправителя. В итоге предприниматель остался без товара, без денег и с очень слабой доказательственной базой для суда.
На что стоит обратить внимание, чтобы не оказаться в такой ситуации?
Во‑первых, при использовании электронной почты важно удостовериться, что адрес действительно принадлежит контрагенту. Надежные ориентиры: официальный сайт компании, сведения в ЕГРЮЛ, фирменные бланки. Это позволяет идентифицировать отправителя и в дальнейшем ссылаться на такую переписку как на надлежащее подтверждение волеизъявления стороны.
Во‑вторых, мессенджеры не должны подменять собой процедуру заключения договора. Лучше рассматривать их как дополнительный канал коммуникации при исполнении уже подписанного документа. При этом в самом договоре целесообразно прямо указать номера телефонов и используемые мессенджеры — это упростит последующую легализацию переписки в качестве доказательства.
В‑третьих, минимизировать риски помогает использование систем электронного документооборота (ЭДО) с квалифицированной электронной подписью (УКЭП). В этом случае договор подписывается электронной подписью руководителя, а личность стороны сделки может быть достоверно установлена через сертификат ключа подписи.
Если вы уже столкнулись с подобной «цифровой» схемой обмана, не стоит пытаться разбираться в одиночку. Практикующий юрист сможет выстроить цепочку действий: зафиксировать и легализовать переписку для суда, запросить необходимые сведения, помочь выявить реальных бенефициаров и подготовить позицию для судебного разбирательства. В ряде случаев такие меры позволяют все‑таки доказать наличие договорных отношений и защитить интересы бизнесa, несмотря на попытки контрагента уйти от ответственности.
Цифровые технологии ускорили сделки, но и ошибки стали дороже. Задача бизнеса сегодня не отказываться от удобных инструментов, а использовать их осознанно и юридически грамотно.
КВ-Консалт.