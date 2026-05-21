3 жилых дома и 153 участка остаются подтопленными в Красноярском крае

На реке Кеть вода достигла опасной отметки — 885 см.

Гидрологическая обстановка в Красноярском крае остаётся напряжённой. На реке Кеть у села Лосиноборское уровень воды достиг 885 сантиметров — точно на опасной отметке. Ожидаются колебания, сообщает региональный ГУ МЧС России.

На других реках продолжается спад: Чулым (посёлок Балахта) — 465 см (опасная отметка 473 см), Мура (село Ирба) — 514 см (опасная отметка 529 см). В Красноярске сохраняется превышение неблагоприятной отметки на Енисее — 290 см.

Вода остаётся на пойме на Чулыме (Красный Завод, Балахта), Кети (Лосиноборское), Муре (Ирба), Сыме (посёлок Сым) и Подкаменной Тунгуске (Ванавара).

Всего подтоплены 3 жилых дома, 3 дачи, 153 приусадебных участка и 12 участков дорог. Ситуация под контролем правительства края и МЧС.

Ранее мы сообщали, что в Сосновоборске прогнозируют новые подтопления жилых домов из-за паводка.

