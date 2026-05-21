«Сбавлять обороты не собираются»: После переговоров Путина и Си Цзиньпина в США раскрыли, чего боится Запад

На Западе боятся, что влияние партнерства России и Китая на глобальную политику будет только расти. Об этом в соцсети Х заявил американский журналист и ведущий на телеканале RT Рик Санчес.
«Владимир Путин и Си Цзиньпин прекрасно понимают, какое глобальное влияние они оказывают, и не собираются сбавлять обороты. Именно это и пугает Запад», — отметил журналист.
Санчес обратил внимание на иронию ситуации: западные санкции и давление в духе «холодной войны 2.0» только усилили партнерство Москвы и Пекина.
Накануне сообщалось, что западные СМИ обеспокоил визит президента России Владимира Путина в Китай. А китайские блогеры призвали молодежь быть, как российский лидер.
