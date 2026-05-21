В Красноярске экс-гаишника отправили в колонию за продажу «красивых» автомобильных номеров

В Красноярске суд признал бывшего сотрудника ГИБДД виновным в получении взяток. Он был участником организованной группы, которая незаконно продавала госномера с особыми сочетаниями цифр и букв.
Установлено, что монетизировать обычную выдачу автомобильных номеров пятеро фигурантов задумали в 2024 году. Одним из них был начальник дорожной полиции Андрей Сиротинин.
«Схема строилась на четком распределении ролей: одни обеспечивали доступ к нужным номерам, другие подбирали автомобили и готовили документы, третьи искали клиентов, готовых заплатить за символы. Все это подавалось как рабочий процесс. Использовались служебные связи, доступ к базе данных и внутренняя осведомленность о порядке распределения номеров. Людей втягивали в оформление, документы подгоняли под нужную комбинацию знаков, а за каждую услугу брали деньги. За несколько месяцев участники схемы получили почти миллион рублей», — рассказали в прокуратуре.
Накануне суд признал начальника отдела оперативного управления и подготовки информации УГИБДД по краю виновным в совершении преступления, предусмотренного по п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, и приговорил к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, в доход государства конфискован эквивалент взятки — 945 тыс. рублей.
Напомним, в марте по этому делу был осужден гражданский соучастник, который подыскивал клиентов.