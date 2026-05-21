Калининград примет всероссийскую ярмарку вакансий «Работа России. Время возможностей»

Калининградской области 26 июня 2026 года. Это ключевое кадровое событие федерального уровня, которое ежегодно объединяет соискателей и работодателей.
В этом году ярмарка развернётся одновременно на нескольких площадках региона. Свои предложения представят более 60 компаний — около 2 тысяч вакансий.
Среди участников — ведущие предприятия области: «Балтийская стивидорная компания», РЖД, «Калининград-Гортранс», «Первый хлебозавод», «Долгов Групп», «Агроторг», ГП КО «Водоканал» и другие.
Помимо презентации вакансий, специалисты службы занятости проведут индивидуальные консультации: помогут составить резюме, подготовиться к собеседованию и выстроить карьерный трек.
Для выпускников и студентов предусмотрен образовательный блок: порядка 10 вузов и колледжей расскажут об актуальных программах обучения и проведут интерактивные мастер-классы с погружением в профессию.
Также в программе — профориентационный «Фестиваль профессий» (деловые игры, лотереи, практические задания) и информационно-выставочный стенд всероссийского конкурса «Лучший по профессии».
Основные площадки: Калининград, ДС «Янтарный» (улица Согласия, 39) Черняховск, Кадровый центр (улица Калинина, 6, 2 этаж) Советск, Кадровый центр (улица Рабочая, 14А) Светлый, Кадровый центр (улица Советская, 18а).