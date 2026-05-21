Прокуратура не согласовала почти половину плановых проверок калининградского бизнеса

защите прав предпринимателей Олеся Белая представила данные о проверках бизнеса в 2025 году.
После отмены моратория количество плановых проверок выросло на 44,14%. Однако общее число контрольных мероприятий (с учётом внеплановых) осталось примерно на уровне 2024 года: количество внеплановых проверок сократилось на 21,29%.
Значительные изменения произошли в деятельности отдельных ведомств. Количество проверок со стороны Россельхознадзора увеличилось на 52%, а со стороны налоговой службы выросло в 2,7 раза. Росприроднадзор и МЧС, напротив, сократили число проверок.
Прокуратура региона не согласовала контрольным органам 48,81% проверок. «В 50% случаев мы видим, что проверки не согласовываются, а если согласовываются, то проводятся в чётком соответствии с законом», — подчеркнула Белая.
Всего в 2025 году в аппарат бизнес-омбудсмена поступило 337 жалоб — на 42% больше, чем годом ранее. Чаще всего предприниматели жаловались на действия таможни, а также на налоговые органы, Росприроднадзор и Россельхознадзор.