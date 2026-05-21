Янтарный комбинат представил в Китае украшения с движущимся внутри янтарём

юбилейном X Российско-Китайском ЭКСПО, которое проходит в Харбине с 17 по 21 мая 2026 года.
На стенде предприятия представлены как классические, так и инновационные подходы к обработке янтаря. В новых коллекциях камень получил алмазную огранку, сочетается с альтернативными материалами — мехом и поталью.
Главная премьера — серия украшений с регилином (современная ювелирная сетка из синтетического волокна). Она создаёт упругий объёмный каркас. Янтарные бусины расположены внутри и свободно перемещаются при каждом движении, что делает каждое изделие уникальным. При этом вес остаётся лёгким: брошь «Лотос» диаметром 18 см весит всего 28 г, из которых 20 г — сам янтарь.
Китай — одно из самых перспективных направлений для экспорта янтаря. Здесь его ценят за качество и натуральность на фоне обилия подделок. Интерес проявляют не только к самому камню, но и к готовым изделиям.
Директор по международному сотрудничеству Ростеха Виктор Кладов отметил: «После открытия первого специализированного янтарного магазина в Шэньчжэне мы ведём переговоры о запуске новых площадок в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу. Для Ростеха это важная часть работы по укреплению позиций российских производителей за рубежом».
Заместитель генерального директора Янтарного комбината Майя Скворцова добавила: «В этот раз мы показываем наши новинки. Раскрывать янтарь по-новому позволила модернизация собственного ювелирного производства».