В Литве пожаловались на эвакуацию при воздушной тревоге

Жители Вильнюса пожаловались на организацию эвакуации при воздушной тревоге в городе и его окрестностях. Об этом пишет портал LRT ссылкой на опрошенных жителей города.
Местная жительница Илона рассказала, что в одной из школ города отменили эвакуацию, когда поняли, что люди не поместятся в подвале.
«Сначала собрали один класс, потом начали собирать другие, и когда стало ясно, что все ученики не поместятся в подвале, то, в конце концов, детей просто вернули обратно в классы», — поделилась она.
Женщина добавила, что многие не понимали происходящего, несмотря на якобы обязательную правительственную рассылку с инструкциями.
Читайте также: Угроза с неба: Латвия и Литва эвакуируют руководство из-за украинских дронов.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.