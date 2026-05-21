Не будут продавать алкоголь 26 мая в Волгограде и области на Последний звонок

Последний звонок в 2026 году пройдет в Волгограде и области 26 мая в честь окончания учебного года. В этот день в регионе введут «сухой закон». Алкоголь совсем не будут продавать в розницу ни в одном магазине области, чтобы избежать «пьяных бантиков» выпускников на улицах, напоминает сайт volgograd.kp.ru.