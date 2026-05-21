Разработаны сосудистые протезы, которые сами замещаются тканями человека

КЕМЕРОВО, 21 мая. /ТАСС/. Ученые НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний в Кемерове разработали уникальные сосудистые протезы, на месте которых со временем формируются здоровые сосуды из тканей человека. Об этом сообщил в «Максе» губернатор Кузбасса Илья Середюк.
«Кузбасские ученые из НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний создали протезы, которые восстанавливаются вместе с пациентом. После установки материал постепенно растворяется, а на его месте формируется собственный здоровый сосуд — полностью живой и эластичный», — написал Середюк.
Он подчеркнул, что уже проведены доклинические испытания, в том числе на павианах, организм которых очень близок к человеческому. «Это позволило выявить и устранить все риски, доказать эффективность и безопасность новых протезов для человека», — отметил глава региона. Разработка не имеет аналогов в мире.
По словам Середюка, ученым удалось преодолеть неразрешимую в течение десятилетий проблему — как заменять крошечные, но важные сосуды. «Синтетические протезы, которые существуют сейчас, склонны к тромбозам, требуют повторных операций и не подходят для детей», — добавил губернатор.
Новую разработку можно будет использовать в сердечно-сосудистой и челюстно-лицевой хирургии, нейрохирургии, травматологии. «Это прорыв для лечения болезней сердца и сосудов, который в перспективе спасет тысячи жизней — и взрослых, и детей», — подытожил Середюк.