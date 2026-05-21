В США снимут фильм о спасении летчиков в Иране: за дело взялся известный голливудский режиссер

Голливудский режиссер Майкл Бэй, известный своими масштабными блокбастерами, решил экранизировать реальную историю спасения американских летчиков на территории Ирана. Согласно данным Deadline, в основу сценария ляжет еще не выпущенная книга писателя Митчелла Зукоффа.
Создатели планируют перенести на экран события, развернувшиеся после крушения американского военного самолета. Как уточняется в публикации, издание получило эту информацию от людей, знакомых с планами студии.
Митчелл Зукофф завершит работу над своей книгой только в 2027 году, после чего проект, вероятно, перейдет в активную фазу производства. Майкл Бэй ранее уже доказал свой талант в создании зрелищного кино, сняв такие ленты, как «Армагеддон», «Перл-Харбор», «Плохие парни» и серию фильмов «Трансформеры».
Согласно хронике событий, истребитель F-15E Strike Eagle, принадлежавший ВВС США, был сбит в Иране 3 апреля. Обоим пилотам удалось катапультироваться, причем одного из них эвакуировали американские военные практически сразу, а судьба второго летчика какое-то время оставалась неизвестной.
Позже появились данные, что спецназ США обнаружил второго пилота и приступил к его спасению. Эта операция проходила при поддержке авиации и сил специализированного подразделения. Однако официальный Тегеран представил альтернативную версию этих событий. В иранском Министерстве иностранных дел заявили, что под видом спасения сбитого летчика американцы пытались осуществить кражу урана на территории страны.