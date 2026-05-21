Ограничения на полеты сняли в аэропорту Нижнего Новгорода 21 мая

Воздушное пространство над Нижним Новгородом снова открыли: аэропорт имени В. П. Чкалова приступил к работе в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Напомним, что в авиаузле столицы ПФО действовали ограничения на прием и отправку самолетов. Меры безопасности вводили с 02:46 до 09:05. Пассажиров просят следить за статусом своих рейсов.
В связи с ограничениями был отменен полет из Нижнего Новгорода в Москву. Также наблюдаются задержки по нескольким направлениям.
Ранее мы писали, что нижегородский аэропорт принял первый самолет из Белграда 20 мая.