Долгожданная прохлада придет в Воронежскую область к выходным

Область настигла аномальная жара с грозами и штормовым ветром.

Источник: Комсомольская правда

До 22 мая на всей территории Воронежской области задержится аномально жаркая погода со среднесуточной температурой значительно выше нормы, но к выходным станет прохладнее. Тем не менее, синоптики снова напоминают о сильном зное на юге области, где из-за суши установился максимальный (пятый) класс чрезвычайной пожарной опасности. Об этом свидетельствует ежедневный бюллетень погоды регионального гидрометцентра.

Четверг, 21 мая, — один из самых жарких дней недели. Осадков не ожидается, а небо будет облачным лишь временами. В районах области ночная температура составит от +13 до +18, а днем воздух раскалится от +28 до +33. В самом Воронеже ночью синоптики прогнозируют от +15 до +17, а в дневные часы столбики термометров поднимутся до отметки +32 при восточном ветре до 14 м/с.

В пятницу и субботу, 22 и 23 мая, в регион придут летние грозы. В дневное время по области и в Воронеже пройдут кратковременные дожди, которые будут сопровождаться резкими порывами ветра до 15−17 м/с. При этом в пятницу днем по региону будет до +32, а в субботу северный ветер принесет в Воронеж долгожданное облегчение — дневная температура в городе опустится до +25 и +27°С.

