В Хабаровском крае расширяют программу авиаперевозок и делают билеты доступнее

Количество межмуниципальных перелетов в регионе увеличится на 15%

Источник: AmurMedia

В 2026 году в Хабаровском крае планируется выполнить почти 2,5 тысячи рейсов по местным направлениям, что на 330 больше, чем в прошлом году. Увеличение программы связано с поручением губернатора Дмитрия Демешина по повышению транспортной доступности отдалённых районов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

В частности, с февраля увеличилась частота полётов в село Богородское — рейсы теперь выполняются трижды в неделю. Также увеличилось количество перелётов из Хабаровска в Охотск, Советскую Гавань и Николаевск-на-Амуре. Введены и новые маршруты, например, из Николаевска-на-Амуре в рабочий посёлок Лазарев.

«С мая текущего года стартовали перевозки на рейсе Охотск — Нелькан — Джигда — Аим, на котором эксплуатируются 22-местные вертолеты типа Ми-8 перевозчика ООО “Дальнереченск Авиа”», — отметили в краевом Минтрансе.

Все эти направления субсидируются из краевого бюджета, что позволяет жителям летать по сниженным тарифам. В 2025 году льготами воспользовались более 42 тысяч пассажиров, а общая сумма субсидий составила 221 миллион рублей. В декабре 2025 года перечень льготников был расширен: теперь к ним относятся и многодетные семьи.

«Ввиду санкционного давления… сложилась напряжённая ситуация в части поддержания лётной годности воздушных судов импортного производства», — отмечают в краевом Минтрансе.

Для решения проблемы в декабре был приобретён самолёт Ан-24, который после продления сертификата будет работать на местных линиях.